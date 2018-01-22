У Трампа определились, когда посольство США перенесут в Иерусалим

22 января, 2018, 15:52

В администрации президента США Дональда Трампа говорят, что посольство страны должно быть перенесено из Тель-Авива до Иерусалима в 2019 году

Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс, сообщает агентство Reuters.

Он отметил, что в последующие недели администрация США будет продвигать свой план открытия американского посольства в Иерусалиме, поэтому оно должно заработать до конца следующего года.

"Иерусалим - это столица Израиля, и президент Трамп в связи с этим поручил Государственному департаменту начать подготовку к переносу нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим", - подчеркнул Пенс.