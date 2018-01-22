У Трампа определились, когда посольство США перенесут в Иерусалим
22 января, 2018, 15:52
В администрации президента США Дональда Трампа говорят, что посольство страны должно быть перенесено из Тель-Авива до Иерусалима в 2019 году
Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс, сообщает агентство Reuters.
Он отметил, что в последующие недели администрация США будет продвигать свой план открытия американского посольства в Иерусалиме, поэтому оно должно заработать до конца следующего года.
"Иерусалим - это столица Израиля, и президент Трамп в связи с этим поручил Государственному департаменту начать подготовку к переносу нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим", - подчеркнул Пенс.
- Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
- В Израиле начались массовые протесты. Во время столкновений жителей палестинских территорий с полицией Израиля пострадали более тысячи арабов.
- Позже стало известно о двух погибших и сотнях раненых палестинцев в результате столкновений с израильскими военными. Пикетирование арабами посольства США в Бейруте, столице Ливана, также завершилось столкновениями.
- Позиция украинской стороны относительно Иерусалима заключается в том, что его статус должен быть определен по результатам переговоров и в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
- Организация исламского сотрудничества, объединяющая 57 мусульманских государств, призвала признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.
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