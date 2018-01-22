Турция разрешила "Газпрому" строить вторую нитку газопровода в обход Украины

22 января, 2018, 08:36

Российский "Газпром" получил официальное разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что 19 января Турция официально подтвердила свое согласие на строительство второй нитки морской части "Турецкого потока".

Соответствующее разрешение на укладку трубы в своих прибрежных водах страна передала по дипломатическим каналам, сообщил 19 января "Газпром".

"Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок до конца 2019 года", - заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

Справка:

"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину. Каждая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год.

Первая предназначена для снабжения газом внутреннего рынка Турции. Вторая - для поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.