Турция разрешила "Газпрому" строить вторую нитку газопровода в обход Украины
Об этом сообщают "Ведомости".
Отмечается, что 19 января Турция официально подтвердила свое согласие на строительство второй нитки морской части "Турецкого потока".
Соответствующее разрешение на укладку трубы в своих прибрежных водах страна передала по дипломатическим каналам, сообщил 19 января "Газпром".
"Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок до конца 2019 года", - заявил председатель правления компании Алексей Миллер.
Справка:
"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину. Каждая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год.
Первая предназначена для снабжения газом внутреннего рынка Турции. Вторая - для поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
- Напомним, в мае 2017 года "Газпром" начал строительство в Черном море газопровода "Турецкий поток".
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