Теракт в Кабуле: тела погибших украинцев привезут в Украину 24 января
Об этом сообщает ВВС.
"Репатриация тел запланирована на 24 января", - сказала спикер МИД Марьяна Беца.
По состоянию на понедельник, украинские дипломаты еще проверяли точное количество погибших и раненых украинцев.
"Пока что остается подтвержденной гибель семи граждан Украины: пятерых мужчин и двух женщин, работавших на местную авиакомпанию Kam Air", - заявила пресс-секретарь МИД.
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Она добавила, что это не окончательное количество, поскольку остаются неидентифицированными другие тела погибших.
Что касается тех граждан Украины, которые выжили, то по информации МИД, угрозы их жизни на данный момент нет. Готовится спецсамолет, которым они по желанию в ближайшие дни смогут вернуться в Украину. Кто-то, возможно, будет возвращаться в Украину рейсовыми самолетами.
- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- Тем временем из отеля были спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта.
- В МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле в столице страны.
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