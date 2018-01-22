Синоптик рассказала, в каких областях будет самая плохая погода в ближайшие дни

22 января, 2018, 10:40

22 и 23 января в некоторых областях Украины ожидаются мокрый снег и сильный ветер, в других регионах значительно похолодает ночью

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что погода в стране будет неоднородной, сложной ситуация сегодня и завтра в южных и восточных областях. Там бушует активный циклон, поэтому ожидаются мокрый снег и его налипание, а также гололед. Более того, в этих регионах предполагается сильный ветер, местами - штормовые порывы.

В других областях в течение 22-23 января будет небольшой снег, однако температура воздуха в большинстве регионов будет достаточно низкой.

В ближайшее время в Украине ожидается усиление морозов, в частности ночью похолодает до 10-17 градусов, а днем до 4-9 градусов ниже нуля.

В Киеве 22 января прогнозируется небольшой снег, завтра температура воздуха понизится до 11-13 градусов мороза ночью, а днем похолодает до 6-7 градусов. Погода будет сухая и морозная.