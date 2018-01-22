Свитолина рассказала, чего ждет от четвертьфинала Australian Open
За выход в четвертьфинал украинка поспорит с 37 ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии.
"Я знаю, что Мертенс тоже прекрасно начала этот сезон, она показывает хороший теннис. Нас ждет очень сложный матч. Но я готова и надеюсь, что получится хорошая игра, я покажу свой лучший теннис, выложусь на все сто, как всегда", - сказала Свитолина.
Украинка, которая занимает 4 место в мировой квалификации будет в этой игре фаворитом и утверждает, что этот статус придает ей уверенности.
"Статус фаворита оказывает небольшое давление, но с другой стороны, придает тебе дополнительной уверенности. И я не заглядываю далеко, а смотрю на следующий матч", - рассказала Свитолина.
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- В 1/8 финала украинская теннисистка уверенно победила чешку Денизу Алертову - 6:3, 6:0.
- В третьем круге турнира Элина Свитолина выиграла в украинском дерби в 15-летней сенсации Australian Open - Марты Костюк.
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