Свитолина рассказала, чего ждет от четвертьфинала Australian Open

22 января, 2018, 11:13

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии

За выход в четвертьфинал украинка поспорит с 37 ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии.

"Я знаю, что Мертенс тоже прекрасно начала этот сезон, она показывает хороший теннис. Нас ждет очень сложный матч. Но я готова и надеюсь, что получится хорошая игра, я покажу свой лучший теннис, выложусь на все сто, как всегда", - сказала Свитолина.

Украинка, которая занимает 4 место в мировой квалификации будет в этой игре фаворитом и утверждает, что этот статус придает ей уверенности.

"Статус фаворита оказывает небольшое давление, но с другой стороны, придает тебе дополнительной уверенности. И я не заглядываю далеко, а смотрю на следующий матч", - рассказала Свитолина.

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