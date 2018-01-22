Суд разрешил спецрасследование в отношении российского наемника, готовившего покушение на Геращенко
22 января, 2018, 22:33
Печерский райсуд разрешил специальное досудебное расследование в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на нардепа Антона Геращенко
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".
22 января Печерский районный суд Киева принял решение о разрешении досудебного расследования в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко в январе 2017 года.
На сайте "Миротворец" о Тихонове есть такая информация.
"Заместитель командира отдельного комендантского полка "ЛНР". 17 июня 2014 года участвовал в захвате в плен Надежды Савченко. Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб России. Имеет диверсионную подготовку", - говорится в сообщении.
- 21 января 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на жизнь народного депутата Украины, которое планировалось и координировалось с территории Российской Федерации. В СБУ также заявили, что покушение на жизнь нардепа готовилось из-за его общественной или государственной деятельности.
- Позже выяснилось, что речь идет о Геращенко.
- Шевченковский районный суд Киева арестовал двух подозреваемых в деле о покушении на жизнь Геращенко на два месяца без права внесения залога.
- Следствие установило что, покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации "ЛНР" во исполнение задания главного управления Генштаба ВС РФ. Злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск.
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