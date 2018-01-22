Суд разрешил спецрасследование в отношении российского наемника, готовившего покушение на Геращенко

22 января, 2018, 22:33

Печерский райсуд разрешил специальное досудебное расследование в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на нардепа Антона Геращенко

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

22 января Печерский районный суд Киева принял решение о разрешении досудебного расследования в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко в январе 2017 года.

На сайте "Миротворец" о Тихонове есть такая информация.

"Заместитель командира отдельного комендантского полка "ЛНР". 17 июня 2014 года участвовал в захвате в плен Надежды Савченко. Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб России. Имеет диверсионную подготовку", - говорится в сообщении.