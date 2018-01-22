Суд отказался передать имущество медиахолдинга Курченко в управление государству
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Печерский районный суд Киева отказался передавать ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование компании "Украинский медиахолдинг" (UMH group) в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, говорится в решении суда от 10 января, размещенном в Едином реестре судебных решений.
В тексте решения отмечается, что ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, движимое и недвижимое имущество UMH group Генеральная прокуратура признала вещественными доказательствами в уголовном производстве против владельца "Восточно-Европейской топливно-энергетической компании" Сергея Курченко.
При этом прокуратура настаивала на том, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству по возврату активов является объективной необходимостью с целью предотвращения для фигуранта производства продолжать получать незаконные доходы и материальные блага.
Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурор не предоставил доказательств, которые подтверждали бы, что стоимость арестованного имущества превышает 200 размеров прожиточного минимума.
Суд также отметил, что ценные бумаги, корпоративные и имущественные права, без указания их индивидуальных признаков и особенностей, не подпадающих под определение вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений.
Справка:
В UMH group входят около 50 брендов СМИ, в том числе печатная пресса и радиостанции, такие как: "Корреспондент", "Forbes Украина", Vogue, "Теленеделя", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты в Украине", i.ua, bigmir.net, football.ua, "Ретро FM", "Наше радио", Europa Plus, "Авторадио" и другие.
- Напомним,олигарха Сергея Курченко, которого называют "кошельком" экс-президента Виктора Януковича, подозревают по девяти статьям Уголовного кодекса Украины.
- Курченко пытался "спрятать" Одесский нефтеперерабатывающий завод в российском банке.
- ГПУ вызвала Курченко на допрос, а Одесский суд конфисковал в пользу государства имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода.
- По данным СМИ, Курченко из России, наладил на оккупированных территориях Донбасса "бизнес" по незаконной добыче и вывозу антрацита.
- В конце 2017 года государство отобрало у него "Украинский медиа холдинг" (УМХ).
- Как заявляют в Генеральной прокуратуре, экс-президент Михаил Саакашвили получил от Курченко полмиллиона долларов на кампанию по дестабилизации ситуации в Украине и захвату власти. Записи соответствующих переговоров ГПУ выложила в общий доступ.
- В свою очередь Курченко рассчитывал на содействие со стороны Саакашвили в возвращении в Украину и восстановлении контроля над потерянными активами.
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