Суд отказался передать имущество медиахолдинга Курченко в управление государству

22 января, 2018, 17:52

Суд отказался передавать имущество "Украинского медиахолдинга" в управление Нацагентству по возврату активов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Печерский районный суд Киева отказался передавать ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование компании "Украинский медиахолдинг" (UMH group) в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, говорится в решении суда от 10 января, размещенном в Едином реестре судебных решений.

В тексте решения отмечается, что ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, движимое и недвижимое имущество UMH group Генеральная прокуратура признала вещественными доказательствами в уголовном производстве против владельца "Восточно-Европейской топливно-энергетической компании" Сергея Курченко.

При этом прокуратура настаивала на том, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству по возврату активов является объективной необходимостью с целью предотвращения для фигуранта производства продолжать получать незаконные доходы и материальные блага.

Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурор не предоставил доказательств, которые подтверждали бы, что стоимость арестованного имущества превышает 200 размеров прожиточного минимума.

Суд также отметил, что ценные бумаги, корпоративные и имущественные права, без указания их индивидуальных признаков и особенностей, не подпадающих под определение вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений.

Справка:

В UMH group входят около 50 брендов СМИ, в том числе печатная пресса и радиостанции, такие как: "Корреспондент", "Forbes Украина", Vogue, "Теленеделя", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты в Украине", i.ua, bigmir.net, football.ua, "Ретро FM", "Наше радио", Europa Plus, "Авторадио" и другие.