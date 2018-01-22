Стали известны претенденты на украинский Оскар. Всего их 59

22 января, 2018, 17:25

Украинская киноакадемия объявила список номинированных на "Золоту дзиґу" в 4 категориях

Об этом говорится на сайте Украинской киноакадемии.

Всего на награду подали 77 лент, селекцию прошли 59 работ. Из них 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых и 13 документальных и 8 анимационных.

Полнометражный игровой фильм:

Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский

IZI, режиссер Андреа Маньяни

“Иней”, режиссер Шарунас Бартас

“Инфоголик”, режиссер Валентин Шпаков

“Киборги”, режиссер Ахтем Сеитаблаев

“Кроткая”, режиссер Сергей Лозница

“Межа”, режиссер Петер Бебьяк

“Мир вашему дому”, режиссер Владимир Лерт

“Правила боя”, режиссер Алексей Шапарев

“Припутни”, режиссер Аркадий Непиталюк

“Уровень черного”, режиссер Валентин Васянович

“Сломя голову”, режиссер Марина Степанская

“Урок магии”, режиссер Лилия Солдатенко

“Время хризантем”, режиссер Дмитрий Моисеев

“Червоный”, режиссер Заза Буадзе

“Чужая молитва”, режиссер Ахтем Сеитаблаев

Короткометражный игровой фильм:

Uneasiness, режиссер Вячеслав Паренюк

“Благодать”, режиссер Жанна Озирна

“Бритва”, режиссер Дарья Долеско

“Сирень”, режиссер Екатерина Горностай

“Выпуск’97”, режиссер Павел Остриков

“Вдали”, режиссер Екатерина Горностай

“Дверь”, режиссер Наталья Давиденко

“Дом”, режиссер Ирина Цилык

“Эффект лестницы”, режиссер Катя Павленко

“Иллюзия контроля: Начало”, режиссер Владек Занковски

“Конец месяца”, режиссер Олег Исаков

“Клетка для говорящего попугая”, режиссер Ирина Асонова

“На своей земле”, режиссер Александр Кириенко

“Намерение”, режиссер Анна Смолий

“Невидимая”, режиссер Максим Наконечный

“Нетерпимость”, режиссер Владимир Бакум

“Послевкусие”, режиссер Юра Катынский

“Свиньи”, режиссер Роман Милый

“Солатиум”, режиссер Кристина Тинькевич

“Технический перерыв”, режиссер Филипп Сотниченко

“В поле”, режиссер Александр Шкрабак

“Фотоморгана/ Photomorgana”, режиссер Ирина Кальченко

Документальный полнометражный фильм:

“Американская мечта. В поисках правды”, режиссер Владимир Мула

“Дом “Слово”, режиссер Тарас Томенко

“Веаюфром”, режиссер Дмитрий Лавриненко

“Война химер”, режиссер Анастасия Старожицкая

“Дельта”, режиссер Александр Течинский

“Дикси Ленд”, режиссер Роман Бондарчук

“Контуры”, режиссер Олег Черный

“Почти 10.000 избирателей”, режиссер Ульяна Осовская

“Манящий, Сладкий, Без Границ, Песни и Танцы о Смерти”, режиссер Татьяна Ходаковская

“Одесситы на Донбассе”, режиссер Александр Авшаров

“Свой голос”, режиссер Сергей Маслобойщиков

“Сердце мамы Гонгадзе”, режиссер Вячеслав Бегун

Анимационный фильм:

“Элювиум - Регенеративное существо”, режиссер Стас Сантимов

“Лабиринт”, режиссер Александр Колодий, Степан Коваль

“Путешествие”, режиссер Евгения Киракосян

“Причинна”, режиссер Андрей Щербак

“Хроники одного города”, режиссер Евгений Сивоконь

“Прекрасное чудовище”, режиссер Сергей Мельниченко

“Я купил велосипед”, режиссер Никита Лысков

“Я Чайник!”, режиссер Оксана Карпус

Члены Киноакадемии сегодня, 22 января, будут голосовать за фильмы, которые войдут в короткий список претендентов на “Золоту Дзиґу”. Результаты опубликуют в феврале.

В этом году "Золотую Дзиґу" будут вручаться в 18 номинациях. Победителей конкурса объявят 20 апреля на торжественной церемонии вручения наград Национальной кинопремии.