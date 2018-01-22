Стали известны претенденты на украинский Оскар. Всего их 59
22 января, 2018, 17:25
Члены Киноакадемии сегодня, 22 января, будут голосовать за фильмы, которые войдут в короткий список претендентов на “Золоту Дзиґу”. Результаты опубликуют в феврале.
Украинская киноакадемия объявила список номинированных на "Золоту дзиґу" в 4 категориях
Об этом говорится на сайте Украинской киноакадемии.
Всего на награду подали 77 лент, селекцию прошли 59 работ. Из них 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых и 13 документальных и 8 анимационных.
Полнометражный игровой фильм:
- Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский
- IZI, режиссер Андреа Маньяни
- “Иней”, режиссер Шарунас Бартас
- “Инфоголик”, режиссер Валентин Шпаков
- “Киборги”, режиссер Ахтем Сеитаблаев
- “Кроткая”, режиссер Сергей Лозница
- “Межа”, режиссер Петер Бебьяк
- “Мир вашему дому”, режиссер Владимир Лерт
- “Правила боя”, режиссер Алексей Шапарев
- “Припутни”, режиссер Аркадий Непиталюк
- “Уровень черного”, режиссер Валентин Васянович
- “Сломя голову”, режиссер Марина Степанская
- “Урок магии”, режиссер Лилия Солдатенко
- “Время хризантем”, режиссер Дмитрий Моисеев
- “Червоный”, режиссер Заза Буадзе
- “Чужая молитва”, режиссер Ахтем Сеитаблаев
Короткометражный игровой фильм:
- Uneasiness, режиссер Вячеслав Паренюк
- “Благодать”, режиссер Жанна Озирна
- “Бритва”, режиссер Дарья Долеско
- “Сирень”, режиссер Екатерина Горностай
- “Выпуск’97”, режиссер Павел Остриков
- “Вдали”, режиссер Екатерина Горностай
- “Дверь”, режиссер Наталья Давиденко
- “Дом”, режиссер Ирина Цилык
- “Эффект лестницы”, режиссер Катя Павленко
- “Иллюзия контроля: Начало”, режиссер Владек Занковски
- “Конец месяца”, режиссер Олег Исаков
- “Клетка для говорящего попугая”, режиссер Ирина Асонова
- “На своей земле”, режиссер Александр Кириенко
- “Намерение”, режиссер Анна Смолий
- “Невидимая”, режиссер Максим Наконечный
- “Нетерпимость”, режиссер Владимир Бакум
- “Послевкусие”, режиссер Юра Катынский
- “Свиньи”, режиссер Роман Милый
- “Солатиум”, режиссер Кристина Тинькевич
- “Технический перерыв”, режиссер Филипп Сотниченко
- “В поле”, режиссер Александр Шкрабак
- “Фотоморгана/ Photomorgana”, режиссер Ирина Кальченко
Документальный полнометражный фильм:
- “Американская мечта. В поисках правды”, режиссер Владимир Мула
- “Дом “Слово”, режиссер Тарас Томенко
- “Веаюфром”, режиссер Дмитрий Лавриненко
- “Война химер”, режиссер Анастасия Старожицкая
- “Дельта”, режиссер Александр Течинский
- “Дикси Ленд”, режиссер Роман Бондарчук
- “Контуры”, режиссер Олег Черный
- “Почти 10.000 избирателей”, режиссер Ульяна Осовская
- “Манящий, Сладкий, Без Границ, Песни и Танцы о Смерти”, режиссер Татьяна Ходаковская
- “Одесситы на Донбассе”, режиссер Александр Авшаров
- “Свой голос”, режиссер Сергей Маслобойщиков
- “Сердце мамы Гонгадзе”, режиссер Вячеслав Бегун
Анимационный фильм:
- “Элювиум - Регенеративное существо”, режиссер Стас Сантимов
- “Лабиринт”, режиссер Александр Колодий, Степан Коваль
- “Путешествие”, режиссер Евгения Киракосян
- “Причинна”, режиссер Андрей Щербак
- “Хроники одного города”, режиссер Евгений Сивоконь
- “Прекрасное чудовище”, режиссер Сергей Мельниченко
- “Я купил велосипед”, режиссер Никита Лысков
- “Я Чайник!”, режиссер Оксана Карпус
Члены Киноакадемии сегодня, 22 января, будут голосовать за фильмы, которые войдут в короткий список претендентов на “Золоту Дзиґу”. Результаты опубликуют в феврале.
В этом году "Золотую Дзиґу" будут вручаться в 18 номинациях. Победителей конкурса объявят 20 апреля на торжественной церемонии вручения наград Национальной кинопремии.
- 20 апреля объявили победителей первой украинской кинопремии "Золота Дзиґа".
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