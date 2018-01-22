Сколько украинцев спаслись во время теракта в Кабуле. Данные посла

22 января, 2018, 11:21

Из отеля "Интерконтиненталь" в Кабуле спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта

Об этом сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк, передает "ТСН".

По его словам, спасенные украинцы сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз союзников Украины в Кабуле.

Консул, который направляется к столице Афганистана, будет устанавливать количество погибших и пострадавших граждан Украины.

При этом тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников. Дата пока неизвестна.