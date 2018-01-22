Сколько украинцев спаслись во время теракта в Кабуле. Данные посла
22 января, 2018, 11:21
Из отеля "Интерконтиненталь" в Кабуле спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта
Об этом сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк, передает "ТСН".
По его словам, спасенные украинцы сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз союзников Украины в Кабуле.
Консул, который направляется к столице Афганистана, будет устанавливать количество погибших и пострадавших граждан Украины.
При этом тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников. Дата пока неизвестна.
- Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 года на него напали террористы-смертники, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, включая всех 9 нападающих. Ответственность тогда взяла на себя группировка "Талибан".
- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- В настоящее время в украинском МИД подтвердили гибель семерых граждан Украины в результате теракта.
- В частности, по информации главы украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" Владимира Костенко, в результате атаки боевиков на отель погибли двое украинских пилотов.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018