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Сколько украинцев спаслись во время теракта в Кабуле. Данные посла


фото: REUTERS
Из отеля "Интерконтиненталь" в Кабуле спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта

Об этом сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк, передает "ТСН".

По его словам, спасенные украинцы сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз союзников Украины в Кабуле.

Консул, который направляется к столице Афганистана, будет устанавливать количество погибших и пострадавших граждан Украины.

При этом тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников. Дата пока неизвестна.

  • Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 года на него напали террористы-смертники, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, включая всех 9 нападающих. Ответственность тогда взяла на себя группировка "Талибан".
  • Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
  • Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
  • Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
  • В настоящее время в украинском МИД подтвердили гибель семерых граждан Украины в результате теракта.
  • В частности, по информации главы украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" Владимира Костенко, в результате атаки боевиков на отель погибли двое украинских пилотов.
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