Сколько политзаключенных находятся в тюрьмах России. Данные МИД
22 января, 2018, 16:55
Более 60 украинцев сейчас являются политзаключенными, которых удерживают на территории России и аннексированного Крыма
Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Укринформ".
"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, 22 из них, как вы знаете, на территории России, другие - на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул он.
Климкин отметил, что сейчас Украина имеет прямой видеомост с оккупированным Крымом, что позволяет быстро реагировать на потребности семей политзаключенных.
Читайте также. Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018