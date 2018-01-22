Сколько политзаключенных находятся в тюрьмах России. Данные МИД

22 января, 2018, 16:55

Более 60 украинцев сейчас являются политзаключенными, которых удерживают на территории России и аннексированного Крыма

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, 22 из них, как вы знаете, на территории России, другие - на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул он.

Климкин отметил, что сейчас Украина имеет прямой видеомост с оккупированным Крымом, что позволяет быстро реагировать на потребности семей политзаключенных.

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