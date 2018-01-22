Сенат США разблокировал работу госучреждений, которую прекратили из-за бюджетных споров
Теперь законодателям предстоит принять сам законопроект, который позволит федеральному правительству продолжить работу как минимум до 8 февраля, информирует DW.
За это время между республиканцами и демократами должно быть достигнуто соглашение по вопросу формирования федерального бюджета.
Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы.
Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в США несовершеннолетними.
- Отметим, что в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018