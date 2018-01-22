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Сенат США разблокировал работу госучреждений, которую прекратили из-за бюджетных споров

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по проекту временного бюджета

Теперь законодателям предстоит принять сам законопроект, который позволит федеральному правительству продолжить работу как минимум до 8 февраля, информирует DW.

За это время между республиканцами и демократами должно быть достигнуто соглашение по вопросу формирования федерального бюджета.

Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы.

Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в США несовершеннолетними.

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