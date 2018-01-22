Семь украинцев погибли во время теракта в Кабуле, - посол

22 января, 2018, 09:34

В настоящее время в украинском МИД подтвердили гибель семерых граждан Украины в результате теракта в отеле Intercontinental, который расположен в столице Афганистана

Об этом заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что украинский консул Виктор Молоток должен прибыть в Кабул сегодня днем. Когда он приедет, то выяснит окончательную информацию о количестве погибших и раненых украинцев.

Более того, консул должен оформить документы для возвращения тел погибших граждан Украины и, если нужно, провести дополнительную идентификацию.

"На сегодня подтверждена гибель семерых граждан Украины. Данные в отношении всех этих граждан у нас есть. В Афганистане работают немало украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в гостинице Intercontinental", - подчеркнул Никитюк.