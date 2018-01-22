Семь украинцев погибли во время теракта в Кабуле, - посол
Об этом заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что украинский консул Виктор Молоток должен прибыть в Кабул сегодня днем. Когда он приедет, то выяснит окончательную информацию о количестве погибших и раненых украинцев.
Более того, консул должен оформить документы для возвращения тел погибших граждан Украины и, если нужно, провести дополнительную идентификацию.
"На сегодня подтверждена гибель семерых граждан Украины. Данные в отношении всех этих граждан у нас есть. В Афганистане работают немало украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в гостинице Intercontinental", - подчеркнул Никитюк.
- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- По данным министра иностранных дел Павла Климкина, в результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины.
- В частности, по информации главы украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" Владимира Костенко, в результате атаки боевиков на отель погибли двое украинских пилотов.
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
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