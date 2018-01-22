Российские боевики обстреляли оккупированный ими Докучаевск, - штаб АТО

22 января, 2018, 21:33

Российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

Украинские военнослужащие, которые выполняют задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону Докучаевска.

"Таким образом российские наемники в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - добавили в штабе АТО.