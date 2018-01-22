Российские боевики обстреляли оккупированный ими Докучаевск, - штаб АТО
22 января, 2018, 21:33
Российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.
По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.
Украинские военнослужащие, которые выполняют задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону Докучаевска.
"Таким образом российские наемники в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - добавили в штабе АТО.
- Отметим, что 22 января в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военный.
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