"Реал" забил в ворота "Депортиво" 7 голов, Роналду получил травму

22 января, 2018, 10:30

"Реал" разгромил "Депортиво" в чемпионате Испании, лидер мадридцев Криштиану Роналду не доиграл матч из-за травмы

Игра состоялась 21 января, в составе "Реала" дубли сделали Начо, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду. Еще один гол на счету Луки Модрича. "Депортиво" ответил на это точным ударом Адриана Лопеса. "Реал" победил со счетом 7:1.

Криштиану Роналду получил травму, когда забивал свой второй гол - соперник рассек португальцу бровь. Из-за кровотечения обладатель "Золотого мяча" был вынужден на 84-й минуте покинуть поле. Так как замены были исчерпаны, мадридцы доигрывали матч вдесятером.