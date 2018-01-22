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"Реал" забил в ворота "Депортиво" 7 голов, Роналду получил травму


фото: REUTERS
"Реал" разгромил "Депортиво" в чемпионате Испании, лидер мадридцев Криштиану Роналду не доиграл матч из-за травмы

Игра состоялась 21 января, в составе "Реала" дубли сделали Начо, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду. Еще один гол на счету Луки Модрича. "Депортиво" ответил на это точным ударом Адриана Лопеса. "Реал" победил со счетом 7:1.

Криштиану Роналду получил травму, когда забивал свой второй гол - соперник рассек португальцу бровь. Из-за кровотечения обладатель "Золотого мяча" был вынужден на 84-й минуте покинуть поле. Так как замены были исчерпаны, мадридцы доигрывали матч вдесятером.

  • "Реал" набрал 35 очков и остался на 4 месте в турнирной таблице. Лидирует "Барселона", у которой 54 очка, "Атлетико" имеет 43 пункта, "Валенсия" - 40.
  • Новый клуб украинского голкипера Максима Коваля - "Депортиво" - имеет 16 очков и занимает 18 позицию.
  • 18 января "Реал" на последней минуте первого матча Кубка Испании вырвал победу у "Леганеса".
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