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"Мы победим": итальянец написал песню и посвятил ее Украине

Итальянский певец Альфонсо Оливер написал песню VINCEREMO ("Мы победим") об Украине после путешествия страной

Видео к песне исполнитель показал на YouTube-канале.

В своей песне итальянец Альфонсо Оливер рассказывает о том, что людям необходимо бороться за свои мечты. К написанию парень пришел после путешествия Украиной. В частности, он посетил Львов, Одессу и Полтаву.

Романтическая композиция — это благодарность певца украинцам и Украине. Альфонсо планирует в дальнейшем писать песни про Украину и открывать ее итальянской публике, создавая новые мостики между Украиной и Италией.

"Большая часть итальянцев ассоциируют Украину только с красивыми женщинами и войной. Когда я приехал сюда, то увидел совсем другую картину. Украина - это развитое государство с богатым культурным наследием, дружественным народом и вкусной кухней. Однако, в течение тура по Украине меня поразил тот факт, что во многих регионах страны люди не общаются на родном языке", - сказал певец.

Справка

Альфонсо Оливер - итальянский певец, композитор и музыкальный промоутер. Родился в итальянском городе Кротоне.

В 2015 году вышла композиция "Вселенная - это мы", которая вошла в топ-100 самых прослушиваемых песен Италии и заняла первое место в рейтинге Alternative Pop.

В течение последних двух лет посещает Украину. В 2017 Альфонсо стал обладателем гран-при II Международного конкурса молодых исполнителей украинской ретро-музыки имени Бы. Весоловского в Полтаве.

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