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Появилось видео с теракта в Кабуле. Люди пытались спастись из отеля, спускаясь на простынях


фото: скрін з відео
Появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле, на который 20 января напали боевики

Видео обнародовало издание The Telegraph.

На нем видно, что люди стараются сбежать из захваченного отеля, используя простыни для спуска с балконов.

  • Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
  • Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
  • По данным министра иностранных дел Павла Климкина, в результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины.
  • В частности, по информации главы украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" Владимира Костенко, в результате атаки боевиков на отель погибли двое украинских пилотов.
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