Порошенко объяснил, какую ложь распространяет Россия о законе о реинтеграции Донбасса

22 января, 2018, 13:30

Принятый парламентом законопроект о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским договоренностям, как это хочет представить Россия

Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" не противоречит Минским соглашениям.

"Хочу подчеркнуть, что ни дух, ни буква закона не противоречат Минским соглашениям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая ищет любого повода, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться всех своих международных обязательств", - отметил он.

По словам Порошенко, этот законопроект утверждает право Украины на самооборону согласно статье 51 Устава ООН и детализирует механизм его реализации.

Документ также подтверждает приоритетность мирного политико-дипломатического урегулирования ситуации на востоке Украины.

Президент добавил, что подпишет законопроект сразу после того, как он поступит к нему из Верховной Рады. Отметим, глава парламента Андрей Парубий пока не может подписать законопроект из-за того, что фракция "Оппозиционный блок" предлагает Раде отменить результаты голосования за него.

Таким образом Парубий не может подписать документ, пока парламент не рассмотрит соответствующее постановление Оппоблока. При этом 19 января Рада разошлась на 2 недели каникул.

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