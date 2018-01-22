Помилованную Порошенко женщину, которая убила двух нацгвардейцев, передали российским боевикам
Договоренность об обмене Надежды Козловой на Романа Савкова была достигнута 10 января, сообщает российское издание Regnum.
У Козловой ампутированы конечности, есть маленький ребенок. Савков — военнослужащий ВСУ, страдающий тяжелой формой диабета. Он будет передан представителям украинской власти 24 января.
Козлова была осуждена районным судом Бахмута к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство двух нацгвардейцев. По версии следствия, женщина подорвала в их автомобиле гранату, которую нашла в доме своего брата. Тогда ей было 19 лет. Козлова в одесской колонии родила ребенка.
"Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачу украинской стороне нашего военного", - написала в Facebook представитель Украины в Трехсторонней группе Ирина Геращенко.
По ее словам, есть поручение от президента Петра Порошенко, что очередная волна освобождения наших военных должна состояться как можно скорее.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинцы.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Сепаратистов, которые вернулись на оккупированные на Донбассе территории в результате обмена на украинских заложников, обвинили в работе на украинские спецслужбы.
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