Помилованную Порошенко женщину, которая убила двух нацгвардейцев, передали российским боевикам

22 января, 2018, 18:53

Женщину, совершившую преступление против Украины, которую президент Петр Порошенко помиловал ради освобождения украинских заложников, передали российским боевикам

Договоренность об обмене Надежды Козловой на Романа Савкова была достигнута 10 января, сообщает российское издание Regnum.

У Козловой ампутированы конечности, есть маленький ребенок. Савков — военнослужащий ВСУ, страдающий тяжелой формой диабета. Он будет передан представителям украинской власти 24 января.

Козлова была осуждена районным судом Бахмута к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство двух нацгвардейцев. По версии следствия, женщина подорвала в их автомобиле гранату, которую нашла в доме своего брата. Тогда ей было 19 лет. Козлова в одесской колонии родила ребенка.

"Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачу украинской стороне нашего военного", - написала в Facebook представитель Украины в Трехсторонней группе Ирина Геращенко.

По ее словам, есть поручение от президента Петра Порошенко, что очередная волна освобождения наших военных должна состояться как можно скорее.