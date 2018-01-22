Полицейские тяжело ранены, а нападавший погиб. В полиции рассказали подробности взрыва в Бердянске
22 января, 2018, 14:45
В Бердянске Запорожской области гранату в сторону трех полицейских бросил квартирный вор во время задержания
Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Запорожской области, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что взрыв гранаты прогремел в центре города, во дворе жилой многоэтажки. Боеприпас активировал один из членов группы квартирных воров во время задержания полицией.
В результате взрыва злоумышленник погиб на месте, трое полицейских ранены.
Известно, что они получили тяжелые ранения, один находится в реанимации.
По словам очевидцев, перед взрывом гранаты они слышали выстрелы из пистолета.
- Напомним, 22 января в Бердянске мужчина применил гранату, в результате взрыва трое полицейских получили ранения.
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