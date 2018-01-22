Оккупационная администрация России в Донецке требует у Vodafone отремонтировать связь и платить ей за свет

22 января, 2018, 14:34

Оккупационная администрация России в Донецке требует у компании Vodafone оплачивать ей за потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования

Об этом говорится в обращении "министра связи" оккупационной администрации России в Донецке Виктора Яценко, на адрес украинского оператора, передает "Остров".

Кроме того, Яценко просит Vodafone оказать техническую помощь в восстановлении связи на территории оккупированного Донбасса.

"Учитывая тот факт, что Vodafone закрыл доступ техническому персоналу бывшего "МТС-Украина", которые остались, до своего оборудования, а также в связи с тем, что эти специалисты не в состоянии решать сложные коммутационные задачи, просим компанию Vodafone отправить персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории "ДНР", - говорится в обращении "министра".

Кроме того, Яценко настаивает на том, чтобы украинская компания оплачивала за потребленную ею электроэнергию на территории оккупированного Донбасса.

"Обращаем внимание, что представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования "республики", в частности, вопрос оплаты электроэнергии. "Министерство связи" не может осуществлять оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone с "бюджета ДНР", - сообщил российский наемник.