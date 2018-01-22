О воспитателе Папе Франциску с Украины снимут фильм

22 января, 2018, 14:19

28 января Папа Франциск посетит собор Святой Софии в Риме, где планирует помолиться перед гробом украинского священника - своего духовного наставника юношеских лет

Так Римский Папа отметит 40-летие со дня ухода в вечность отца Степана Чмиля – выдающегося деятеля Украинской Греко-Католической Церкви.



Отец Степан Чмиль родился 20 октября 1914 года в г. Судовая Вишня на Львовщине. На призыв митрополита Андрея Шептицкого поехал на учебу в Италию и вступил в монастырь отцов салезиан, чтобы развивать орден в Галичине. Из-за начала Второй мировой войны и запрет УГКЦ в СССР не смог вернуться домой и посвятил свою жизнь труду среди украинских мигрантов и беженцев, а также воспитанию молодежи.

Отец Чмиль выучился в Риме и был рукоположен в священника в 1945 году. Выехав в Аргентину, о. Степан заботился об украинских беженцах и эмигрантах в Рамос-Мехия. Там и состоялось знаковое знакомство украинского священника с юным Хосе Мария Бергольйо – сегодня - Папой Франциском.

Каждое утро в. Степан служил Литургию в восточном обряде, по церковно-славянски и искал помощника, который бы ему помогал. На предложение о. Стефана Чмиля откликнулся 13-летний Хосе Мария Бергольйо. Вот, как сам Папа Франциск вспоминает своего наставника в беседе с семинаристами Украинской папской малой семинарии святого Иосафата в Риме:



«Я не хотел бы закончить речь, не упомянув о человеке, который проявил ко мне много доброты, когда я был в последнем классе начальной школы в 1949 году. Большинство из вас еще не родились! Это отец Степан Чмиль, который впоследствии в Риме было тайно рукоположен в епископа. Там, где он отправлял Святую Мессу, не было украинского сообщества и он нуждался в ком-то, кто мог бы ему помогать.

Так я научился прислуживать к обедни в украинском обряде. Он научил меня всего дважды в неделю на мессе я ему прислуживал. Это было хорошо для меня, ведь он рассказывал о гонениях, страданиях, идеологии, которые преследовали христиан. Тогда он открыл для меня другую литургию, которую я всегда храню в своем сердце за ее красоту. Когда я был в Буэнос-Айресе, архиепископ Святослав Шевчук попросил меня дать показания, чтобы открыть процесс канонизации этого тайно рукоположенного епископа. И сегодня я действительно хотел бы вспомнить его и перед всеми вами выразить ему благодарность за то добро, которое он ко мне проявил. Спасибо».



Отец Степан Чмиль последние 25 лет своей жизни провел в Риме, где стал ректором Папской малой семинарии для украинских юношей, а затем рукоположен в епископа вместе с о. Любимиром Гузаром.

Блаженнейший Любомир Гузар (1933-2017) говорил про Степана Чмиля: «Его святость была настоящей.., не бросалась в глаза, но действительно находилась в нем и проявлялась в свой способ наружу, освещая тех, кто с ним контактировал».

Перед смертью отец Степан Чмиль готовился ехать в советскую Украину, чтобы служить в подполье... Епископские деяния отца Чмиля были отмечены Папой Иоанном Павлом II.

Сегодня благотворительная организация „Украинская кино инициатива” во Львове снимает фильм о ключевых моментах жизни и служения священника. Продолжается кампания по сбору средств на создание ленты.

Руководитель проекта – Тарас Пастернак

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