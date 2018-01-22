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Непогода в Украине: 146 населенных пунктов до сих пор без света, на трассе Киев-Одесса замедленно движение авто

146 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях остаются обесточенными из-за непогоды

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Одесской области до сих пор без света 102 населенных пункта, в Черкасской области - 44.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Одесской области продолжаются восстановительные работы по электроснабжении в городе Вилково. Для энергообеспечения насосной станции и больницы города задействованы две передвижные электростанции ГСЧС.

Также спасатели сообщают о временном замедлении движения из-за гололеда на автодороге М-05 Киев-Одесса.

За прошедшие сутки спасатели вытащили из снега 274 автомобиля и оказали помощь 520 гражданам.

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