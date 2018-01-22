NASA и Boeing разрабатывают самолет со сложным крылом. Зачем

22 января, 2018, 19:30

NASA считает сложные крылья ключевой авиационной технологией будущего, для реализации которой нужен легкий материал с "памятью формы"

Как сообщает New Atlas, именно такой сплав разработали инженеры проекта Spanwise Adaptive Wing (SAW) - он позволяет изменять форму крыла самолета в полете без тяжелых гидравлических систем.

Идея придания крылу определенного запаса "гибкости", что позволяет изменять форму, приспосабливаясь к различным условиям, при сохранении гладкой аэродинамической формы для минимизации турбулентности, не нова.

Летательный аппарат братьев Райт менял кривизну крыльев с помощью простых блоков. Десятки лет авиаконструкторы работали в этом направлении, включая модифицированный бомбардировщик North American XB-70 Valkyrie 1960-х, но столкнулись с определенными трудностями.

Проблема заключается в том, что гидравлические механизмы, которые осуществляют смену крыла, настолько тяжелые, громоздкие и энергоемкие, что преимущества, которые они предлагают, не превышают их недостатков.

Поэтому несколько исследовательских центров NASA, а также компании Boeing Research & Technology и Area-I взялись изучить возможность замены обычной гидравлики и моторов приводами, которые легче на 80%, изготовлены из сплавов с "памятью формы" и пригодны для использования в дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых самолетах.

Недавно NASA провело серию полетных испытаний дистанционно управляемого исследовательского прототипа PTERA, оснащенного крыльями, кончики которых могут во время полета двигаться от 0 до 70 градусов вверх и вниз. Летательный аппарат из углеродного композита, оборудован сложной телеметрией и датчиками, запускали по круговой траектории с крыльями в нулевом положении, 70 градусов вверх и 70 градусов вниз.

Трубки приводов, которые двигали крыльями, были сделаны из сплава с "памятью формы", который реагирует на внешние раздражители (чаще всего, на температуру) и возвращается в исходное положение. Это означает, что можно, например, взять полоску сплава, согнуть ее, а потом нагреть - и она вновь выпрямится.

"Производительность этого нового сплава, который разработали NASA и Boeing, оказалась замечательной, - говорит Джим Мейбах, инженер Boeing. - С момента начала первых тестов до полетных испытаний материал вел себя стабильно и демонстрировал выдающиеся результаты в сравнении с предыдущими материалами".

По мнению NASA, способность складывать крылья однажды позволит создавать более легкие и простые по конструкции самолеты с более длинными и узкими крыльями, стабилизаторами и хвостовым оперением.

Это не только снизит потребление топлива, но и даст возможность пользоваться преимуществами определенных воздушных условий, вместо того чтобы страдать от них. К тому же новая технология облегчит сверхзвуковые полеты.