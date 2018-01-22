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На Ровенщине патрульный стрелял в авто пьяного водителя, который убегал от полиции


фото: прес-служба Нацполіції у Рівненській області
21 января на Ровенщине патрульный выстрелил в Audi пьяного водителя, но тот продолжал убегать и влетел в стену

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Инспекторы полиции на служебном автомобиле стали следовать за Audi, который грубо нарушал правила дорожного движения. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, полицейские указали водителю на необходимость остановиться. Однако водитель лишь ускорил движение и начал убегать.

Впоследствии нарушитель, двигаясь на красный сигнал светофора, едва не сбил пешеходов.

Ввиду опасности жизни и здоровью, полицейский применил табельное огнестрельное оружие, убедившись, что это не угрожает окружающим гражданам, сделав предупредительный выстрел вверх и в заднее левое колесо автомобиля. Однако и это не остановило водителя.

На другой улице полицейским удалось заблокировать движение беглецу служебным авто. Несмотря на это злоумышленник пытался протаранить служебный автомобиль, выехал на тротуар, где столкнулся с бетонным помойкой и стеной дома.

По данным полиции, правонарушителем оказался 30-летний мужчина, который, как засвидетельствовал "Драгер" находился в состоянии алкогольного опьянения, - 1,77 промилле.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто из участников происшествия не пострадал.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей в полиции начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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