На Львовщине врачи НАТО провели учения по спасению раненых
Об этом сообщает "Голос Америки" в репортаже из учебного центра в Яворове возле Львова.
"Мы проводим обучение MASCAL, чтобы проверить наши способности в случае чрезвычайного запроса на медицинские ресурсы. Мы также используем эти учения, чтобы проверить реакцию солдат, которые не являются медиками в случае чрезвычайных ситуаций", - сказал штаб-сержант медицинского подразделения Деннис Синсбау.
В рамках этих учений была симулирована авария автомобиля. Солдат посадили в два грузовика и они симулировали инцидент с опрокидыванием, который бы закончился многочисленными ранениями.
Для реалистичности, каждый, кто играл роль, получил карточку с описанием его мнимого ранения.
"Канадские вооруженные силы возглавляют здесь медицинское подразделение, а мы гостями. Украинцы помогают в лечении, транспортировке и оказывают лингвистическую поддержку", - сказал Синсбау об участии сил США в учениях на полигоне в Украине.
- Напомним, что 8 января у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.
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