На Львовщине врачи НАТО провели учения по спасению раненых

22 января, 2018, 20:46

В Украине медики Совместной международной учебной медицинской группы отрабатывали свои навыки во время учений по спасению в случае событий, которые привели к массовым жертвам

Об этом сообщает "Голос Америки" в репортаже из учебного центра в Яворове возле Львова.

"Мы проводим обучение MASCAL, чтобы проверить наши способности в случае чрезвычайного запроса на медицинские ресурсы. Мы также используем эти учения, чтобы проверить реакцию солдат, которые не являются медиками в случае чрезвычайных ситуаций", - сказал штаб-сержант медицинского подразделения Деннис Синсбау.

В рамках этих учений была симулирована авария автомобиля. Солдат посадили в два грузовика и они симулировали инцидент с опрокидыванием, который бы закончился многочисленными ранениями.

Для реалистичности, каждый, кто играл роль, получил карточку с описанием его мнимого ранения.

"Канадские вооруженные силы возглавляют здесь медицинское подразделение, а мы гостями. Украинцы помогают в лечении, транспортировке и оказывают лингвистическую поддержку", - сказал Синсбау об участии сил США в учениях на полигоне в Украине.