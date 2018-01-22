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На Луганщине осудили боевика из группировки "Призрак", еще нескольких диверсантов и их пособников


фото: ssu.gov.ua
На Луганщине осудили трех боевиков, двух диверсантов и одного пособника террористических организаций оккупационных администраций России

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так к десяти годам лишения свободы осужден ранее трижды судимый представитель террористической группировки "Призрак".

Как ранее сообщали в СБУ, после освобождения из тюрьмы в 2014 году он присоединился к террористам, где "служил" в комендатуре и с оружием охранял штаб бандформирования "Призрак" в Алчевске.

Со слов задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который обучал боевиков обращению с пулеметами и минометами. В начале 2016 года мужчина по личным причинам покинул террористов и перебрался на территорию контролируемую украинской властью. Длительное время он скрывался у близкой знакомой в Рубежном, где и был задержан сотрудниками спецслужбы.

Также к пяти годам заключения приговорили жителя Голубивки на Луганщине, который, находясь в составе так называемого "второго армейского корпуса ЛНР", привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Преступник был задержан во время попытки вооруженного проникновения на территорию подконтрольную украинской власти.

К трем годам и трем месяцам лишения свободы приговорен также информатор террористов. СБУ установила, что житель Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию преступник передавал представителям так называемого "МГБ ЛНР".

До двух лет заключения с конфискацией имущества приговорены двое диверсантов, которые планировали теракты на нескольких объектах в Лисичанске.

Также до двух лет и пять месяцев тюрьмы осужден представитель террористической группировки "МВД ЛНР", который был задержан сотрудниками СБУ.

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