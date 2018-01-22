На Луганщине осудили боевика из группировки "Призрак", еще нескольких диверсантов и их пособников
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так к десяти годам лишения свободы осужден ранее трижды судимый представитель террористической группировки "Призрак".
Как ранее сообщали в СБУ, после освобождения из тюрьмы в 2014 году он присоединился к террористам, где "служил" в комендатуре и с оружием охранял штаб бандформирования "Призрак" в Алчевске.
Со слов задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который обучал боевиков обращению с пулеметами и минометами. В начале 2016 года мужчина по личным причинам покинул террористов и перебрался на территорию контролируемую украинской властью. Длительное время он скрывался у близкой знакомой в Рубежном, где и был задержан сотрудниками спецслужбы.
Также к пяти годам заключения приговорили жителя Голубивки на Луганщине, который, находясь в составе так называемого "второго армейского корпуса ЛНР", привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Преступник был задержан во время попытки вооруженного проникновения на территорию подконтрольную украинской власти.
К трем годам и трем месяцам лишения свободы приговорен также информатор террористов. СБУ установила, что житель Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию преступник передавал представителям так называемого "МГБ ЛНР".
До двух лет заключения с конфискацией имущества приговорены двое диверсантов, которые планировали теракты на нескольких объектах в Лисичанске.
Также до двух лет и пять месяцев тюрьмы осужден представитель террористической группировки "МВД ЛНР", который был задержан сотрудниками СБУ.
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