На Донетчине из-за вспышки метана пострадали 8 шахтеров

22 января, 2018, 19:37

Возле города Покровск Донецкой области из-за вспышки метана пострадали 8 шахтеров

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В блоке частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское", что на Донетчине, произошло возгорание метана. Вследствие этого пострадало 8 шахтеров. Всего в шахте находилось 406 человек, 37 из них непосредственно на аварийном участке.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - говорится в сообщении.