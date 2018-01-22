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На Донетчине из-за вспышки метана пострадали 8 шахтеров

Возле города Покровск Донецкой области из-за вспышки метана пострадали 8 шахтеров

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В блоке частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское", что на Донетчине, произошло возгорание метана. Вследствие этого пострадало 8 шахтеров. Всего в шахте находилось 406 человек, 37 из них непосредственно на аварийном участке.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - говорится в сообщении.

  • 31 декабря 2017 года двое горняков объявили голодовку из-за давления администрации "ДТЭК - Павлоградуголь" на членов профсоюза.
  • 27 ноября на шахте "Ясиновская-Глубокая", расположенной на территории подконтрольной оккупационной администрации России, произошел обвал на шахте. Есть пропавшие без вести.
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