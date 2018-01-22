На День Соборности в сторону оккупированного Луганска запустили украинский флаг
22 января, 2018, 10:23
В День Соборности в небо над Станицей Луганской и передовыми позициями волонтеры запустили флаг Украины, который полетел в сторону оккупированного Луганска
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск.
Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и переданное в дар жителям соседней области как символ единства Украины. Флаг также был украшен несколькими десятками воздушных шаров.
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