На Черкасчине из-за детских шалостей горел интернат

22 января, 2018, 22:10

В Уманском районе загорелась специализированная школа-интернат, погибших и травмированных нет

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черкасской области.

Предварительная причина пожара - детские шалости с огнем. Погибших и травмированных в результате пожара нет

Возгорание произошло в спальном помещении на 2-м этаже двухэтажного дома. Сразу после сообщения к месту пожара по повышенному номеру вызова были направлены два отделения Уманской пожарноспасательной части.

Еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов, администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33 детей в возрасте от 11 до 14 лет.

На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарноспасательной техники и 14 спасателей.