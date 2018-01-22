На Черкасчине из-за детских шалостей горел интернат
22 января, 2018, 22:10
В Уманском районе загорелась специализированная школа-интернат, погибших и травмированных нет
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черкасской области.
Предварительная причина пожара - детские шалости с огнем. Погибших и травмированных в результате пожара нет
Возгорание произошло в спальном помещении на 2-м этаже двухэтажного дома. Сразу после сообщения к месту пожара по повышенному номеру вызова были направлены два отделения Уманской пожарноспасательной части.
Еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов, администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33 детей в возрасте от 11 до 14 лет.
На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарноспасательной техники и 14 спасателей.
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