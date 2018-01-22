 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На 90 млн грн выиграно главных призов в известной украинской лотерее в 2017 году

Сотни тысяч украинских игроков осуществили свои мечты благодаря оператору государственных лотерей "М.С.Л." и его брендам: "Лото-Забава", "Мегалот", "Спортпрогноз", "ТИП", "ТОП" и др.

И во всех них, как всегда, были выиграны немалые денежные призы, в том числе – главные.

Так, благодаря "Лото-Забава" в 2017 году в Украине появились 20 новых миллионеров, а 38 игроков выиграли новые иномарки (общая стоимость которых составляет 15,2 млн грн). Только в "Большой игре" главных призов (в категориях "3 линии с одной подковкой" и "3 линии с двумя подковками") сорван куш на сумму 33,2 млн грн.

В конкурсе "Счастливый номер" выиграно призов на сумму свыше 1 млн грн, а в новом конкурсе "Парочка", пришедшем на смену "Счастливому номеру", - 1,5 млн грн.

Призовой фонд всех акционных розыгрышей "Лото-Забава" в прошлом году составил 4,5 млн гривен.

В числовой лотерее "Мегалот" в 2017 году было сорвано два Мега джекпота и два Мегаприза на общую сумму 30,1 млн гривен.

Знатоки самой популярной игры в мире выиграли джекпотов спортивной лотереи ТОТО "Спортпрогноз" на сумму свыше 4 млн гривен.

Ежедневные лотереи тоже порадовали своих поклонников прошлого года: в "ТИП" было сорвано 4 главных приза на общую сумму 800 тыс грн, в "ТОП" - 3 главных приза на 1,5 млн гривен.

В электронных мгновенных лотереях (ЭМЛ) семейства «Швидкограй» главных призов было сорвано почти на 3 млн гривен. Напомним, что именно эти ЭМЛ попали в ТОП-10 инноваций лотерейного рынка Европы, и заняли 8 место в конкурсе European Lotteries Innovation Award, который проводится Европейской ассоциацией государственных и ТОТО лотерей (EL) и предназначен для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.

В 2018 году оператор государственных лотерей "М.С.Л." будет и в дальнейшем осуществлять свою деятельность, предлагая украинцам лучшие лотереи международного уровня. Ведь деятельность оператора государственных лотерей "М.С.Л." соответствует всем международным стандартам, что многократно признано мировым лотерейным сообществом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать