На 90 млн грн выиграно главных призов в известной украинской лотерее в 2017 году

22 января, 2018, 20:05

Сотни тысяч украинских игроков осуществили свои мечты благодаря оператору государственных лотерей "М.С.Л." и его брендам: "Лото-Забава", "Мегалот", "Спортпрогноз", "ТИП", "ТОП" и др.

И во всех них, как всегда, были выиграны немалые денежные призы, в том числе – главные.

Так, благодаря "Лото-Забава" в 2017 году в Украине появились 20 новых миллионеров, а 38 игроков выиграли новые иномарки (общая стоимость которых составляет 15,2 млн грн). Только в "Большой игре" главных призов (в категориях "3 линии с одной подковкой" и "3 линии с двумя подковками") сорван куш на сумму 33,2 млн грн.

В конкурсе "Счастливый номер" выиграно призов на сумму свыше 1 млн грн, а в новом конкурсе "Парочка", пришедшем на смену "Счастливому номеру", - 1,5 млн грн.

Призовой фонд всех акционных розыгрышей "Лото-Забава" в прошлом году составил 4,5 млн гривен.

В числовой лотерее "Мегалот" в 2017 году было сорвано два Мега джекпота и два Мегаприза на общую сумму 30,1 млн гривен.

Знатоки самой популярной игры в мире выиграли джекпотов спортивной лотереи ТОТО "Спортпрогноз" на сумму свыше 4 млн гривен.

Ежедневные лотереи тоже порадовали своих поклонников прошлого года: в "ТИП" было сорвано 4 главных приза на общую сумму 800 тыс грн, в "ТОП" - 3 главных приза на 1,5 млн гривен.

В электронных мгновенных лотереях (ЭМЛ) семейства «Швидкограй» главных призов было сорвано почти на 3 млн гривен. Напомним, что именно эти ЭМЛ попали в ТОП-10 инноваций лотерейного рынка Европы, и заняли 8 место в конкурсе European Lotteries Innovation Award, который проводится Европейской ассоциацией государственных и ТОТО лотерей (EL) и предназначен для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.

В 2018 году оператор государственных лотерей "М.С.Л." будет и в дальнейшем осуществлять свою деятельность, предлагая украинцам лучшие лотереи международного уровня. Ведь деятельность оператора государственных лотерей "М.С.Л." соответствует всем международным стандартам, что многократно признано мировым лотерейным сообществом.