Мировая экономика продолжает расти, - МВФ

22 января, 2018, 17:56

Циклический рост глобальной экономики, который продолжается с середины 2016 года, продолжает укрепляться, что отражается в оценках МВФ

Об этом говорится в обзоре мировой экономики, выпущенном Международным валютным фондом, сообщает "Укринформ".

В частности, Фонд прогнозирует стабильный рост на 2018-2019 годы до 3,9%, что больше на 0,2%, чем ожидалось ранее.

"Глобальная экономическая активность продолжает стремительно развиваться. По оценкам, мировой объем производства возрастет на 3,7% в 2017 году, что на 0,1 пункта быстрее, чем прогнозировалось осенью, и на 0,5% больше, чем в 2016 году", - отмечается в документе.

При этом отмечается, что рост имел широкие масштабы, с заметными радостными сюрпризами в Европе и Азии. В то же время прогноз глобального роста на 2018-й и 2019 годы был пересмотрен в сторону увеличения на 0,2 процентного пункта - до 3,9% каждый год.

"Этот пересмотр отражает повышенные темпы глобального роста и ожидаемое влияние недавно принятых изменений в налоговой политике США", - уточняется в докладе.

Что же касается рисков в ближайшей перспективе, то в целом они выглядят сбалансированными", зато в среднесрочном измерении "отклоняются в сторону понижения". В этой связи, в частности, указывается на то, что "внутренняя политика, геополитическая напряженность и политическая неопределенность в некоторых странах также создают риски для ухудшения ситуации".

Тем временем, в фонде отметили, что текущий циклический подъем экономического роста "является идеальной возможностью для реформ".