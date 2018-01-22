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Макрон рассказал об отношениях с Трампом, считает того "неклассическим политиком"

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что имеет откровенные отношения с президентом США Дональдом Трампом и часто с ним созванивается
Об этом Макрон сказал в интервью в воскресной программе на ВВС.

Зато Макрон осудил недавние высказывания Трампа в отношении оскорбительного высказывания по отношению к странам Африки, откуда в США прибывает значительная часть мигрантов.

"Я звоню ему очень регулярно... Я всегда очень прямой и откровенный, как и он. Иногда мне удается убедить его в чем-то, иногда мне не удается", - сказал Макрон.

Также он указал на то, что разделяет возмущение по поводу пренебрежительного комментария президента Дональда Трампа о странах Африки.

"Наверное, это не те слова, которые стоит использовать, если мы хотим построить мир, ввести развитие в этих странах и хорошие отношения", - добавил Макрон. Он также призвал уважать все страны.

"И я думаю, что много наших проблем на Ближнем Востоке и в Африке вызывают много разочарований из-за большого количества прошлых унижений, и мы должны это понимать", - добавил Макрон.

Кроме того, в своем интервью Макрон указал, что Трамп является "классическим политиком" и хоть он не соглашается с американским президентом в некоторых вопросах, он хочет сотрудничать с официальным Вашингтоном.

Среди направлений этой совместной работы Макрон видит совместные усилия по возвращения Северной Кореи за стол переговоров относительно программы ядерных вооружений.

  • Напомним, по данным Washington Post и CNN, 11 января президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами в Белом доме заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр" (shithole countries). Такое определение он якобы употребил для стран Африки, а также Гаити и Сальвадора.
  • 12 января представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что слова Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, если они действительно были сказаны, являются расистскими, шокирующими и постыдными.
  • Сам Трамп опроверг информацию о том, что он говорил слова "грязные дыры" в отношении стран, откуда в США приезжают мигранты.
  • В отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра).
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