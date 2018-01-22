Макрон рассказал об отношениях с Трампом, считает того "неклассическим политиком"

Зато Макрон осудил недавние высказывания Трампа в отношении оскорбительного высказывания по отношению к странам Африки, откуда в США прибывает значительная часть мигрантов.

"Я звоню ему очень регулярно... Я всегда очень прямой и откровенный, как и он. Иногда мне удается убедить его в чем-то, иногда мне не удается", - сказал Макрон.

Также он указал на то, что разделяет возмущение по поводу пренебрежительного комментария президента Дональда Трампа о странах Африки.

"Наверное, это не те слова, которые стоит использовать, если мы хотим построить мир, ввести развитие в этих странах и хорошие отношения", - добавил Макрон. Он также призвал уважать все страны.

"И я думаю, что много наших проблем на Ближнем Востоке и в Африке вызывают много разочарований из-за большого количества прошлых унижений, и мы должны это понимать", - добавил Макрон.

Кроме того, в своем интервью Макрон указал, что Трамп является "классическим политиком" и хоть он не соглашается с американским президентом в некоторых вопросах, он хочет сотрудничать с официальным Вашингтоном.

Среди направлений этой совместной работы Макрон видит совместные усилия по возвращения Северной Кореи за стол переговоров относительно программы ядерных вооружений.