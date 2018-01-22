Лукашенко усиливает охрану белорусской границы в направлении Украины

22 января, 2018, 12:42

Беларусь выставит новые подразделения пограничников на украинском и прибалтийском направлениях, в связи с чем изменит структуру территориальных органов пограничной службы

Соответствующее решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "БЕЛТА".

Он утвердил решение об охране госграницы Беларуси, органами пограничной службы в 2018 году.

Предусматривается усиление "внешней границы ЕС" с сопредельными государствами в связи с миграционным кризисом, повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранением высокого риска контрабандного ввоза в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора.

Приоритетными задачами определили предупреждения нелегального въезда на территорию Беларуси террористов и экстремистов; средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; нелегального ввоза в данную страну контрабанды.

Также среди основных задач - борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком, наращиванием инфраструктуры на границе и в приграничной территории.

Для этого намерены совершенствовать систему монторинга, порядок пропуска людей и транспорта, внедрение в деятельность органов пограничной службы новых технологий.