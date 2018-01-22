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Киевсовет никогда не передаст в аренду землю киностудии им. Довженко, - Кличко


фото: blogray.pp.ua
Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, поэтому ни о каком отчуждении части земли или имущества этого комплекса отдельными частными структурами не может быть и речи

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Национальная киностудия имени Довженко - важная структура в украинском кино - и видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства. Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в ведении Минкульта. И я убежден, ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может идти речь. Киевсовет такого решения не примет", - подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что вопрос коммерческих отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в юридической плоскости, а земельная комиссия Киевсовета не должна была принимать подобного решения.

  • Напомним, на прошлой неделе в Национальной киностудии им. Довженко сообщили, что кипрская компания "Трансбуд", учрежденная российской "Роснефтью", пытается с помощью депутатов Киевского городского совета отобрать у нее часть земельного участка.
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