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Кто из украинских чиновников владеет биткоинами, и где находятся крупнейшие "залежи" криптовалюты

Несмотря на то, что официальный статус криптовалют в Украине пока не определен, ряд чиновников владеет "цифровыми монетами"

Как сообщает OpenDataBot, почти 6 десятков чиновников задекларировали разные суммы в криптовалюта. В основном это биткоины, однако встречаются и другие криптовалюта.

Чиновники, которые задекларировали биткоины:

ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество
1 Голубов Дмитрий Иванович Верховная Рада Украины 2015 4376
2 Урбанский Анатолий Игоревич Председатель Одесского областного совета 7 созыва 2017 4256,3278
3 Кривошея Владимир Валентинович ТОВ “Стар Шайн Шипинг” 2016 3493
4 Табунщик Руслан Владимирович Одесский областной совет 2016 1600
5 Волканов Валентин Дмитриевич Одесский областной совет 2016 1500
6 Петруев Дмитрий Николаевич Частный предприниматель Депутат Одесского горсовета 2016 1318
7 Шимон Леонид Геннадиевич Одесский областной совет 2016 1000
8 Ионов Петр Петрович Одесский горсовет 2016 538
9 Привалова Евгения Евгеньевна главный специалист отдела взаимодействия с субъектами государственной регистрации и повышения квалификации регистраторов 2017 488
10 Мушак Олексей Петрович Верховная Рада Украины 2015 465
11 Белоцерковец Дмитрий Александрович Верховная Рада Украины 2015 398
12 Сандул Валентин Анатолиевич Служба капитальных вложений регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" 2016 388
13 Хенкин Евгений Юрьевич Региональный сервисный центр МВД в г. Киеве 2016 381
14 Михайловский Тимур Олегович Новоодесская районная государственная администрация Николаевской области 2016 250
15 Кузькевич Никита Дмитриевич Одесский областной совет 2016 121
16 Исламова Анна Викторовна временно не работаю. Депутат Бучанского городского совета 2016 100
17 Позднякова Анна Ивановна ТОВ “Броклайн” 2016 98,874
18 Николайчук Роман Петрович ДСП “Північна Пуща” 2016 50
19 Штока Евгений Тимофеевич главный государственный ревизор-инспектор 2016 25
20 Гайдар Мария Егоровна Администрация Президента Украины 2016 4,73
21 Коваль Сергей Николаевич главный специалист отдела водных ресурсов и атмосферного воздуха 2017 4
22 Веклюк Михаил Владимирович ГСПЧ-2 Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области 2016 4
23 Фемич Вера Ивановна ГПСЧ-2 Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области 2016 4
24 Щекочихина Надежда Михайловна Исполком Криворожского городского совета 2016 2
25 Спасененко Кирил Александрович 23 ГСПЧ Управления ГСЧС Украины в Сумской области 2016 0,1
26 Горбань Геннадий Валентинович Северо-Восточное территориальное управление внутреннего аудита, отдел аудита технического обеспечения 2016 0,09
27 Яковина Ольга Владимировна

Синельниковский горрайонный отдел государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области

 2016 0,05
28 Кочетов Владислав Владимирович прокурор отдела работы с кадрами 2017 0,04815692
 

Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты:

ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество/Стоимость Валюта
1 Палпатин Дмитрий Викторович Общество с ограниченной ответственностью “Палпатин финанс групп” 2017 7711 Bitcoin Cash
2 Тягур Василий Михайлович Гуманитарно-педагогический колледж Мукачевского государственного университета 2016 5400 Ванкойн
3 Кучеренко Виктор Петрович Коммунальное учреждение охраны здоровья " Изюмский медицинский колледж 2016 17120(EUD) Ванкойн

 

Декларации, в которых упоминаются биткоины (неизвестно, в количественном или гривневом эквиваленте):

ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество/Стоимость
1 Григорьев Денис Станиславович директор 2017 24300000
2 Майзель Сергей Петрович Депутат 2017 11120000
3 Качала Тамара Николаевна Руководитель экспертной группы по взаимодействию с институтами Совета Европы и по вопросам международной технической помощи 2016 766116(USD)
4 Опак Константин Николаевич Главный инспектор 2017 22508
5 Піскунович Виктор Александрович Специалист по консульским вопросам и делопроизводству 2016 21280
6 Качаленко Игорь Владимирович Военная часть А4291 2016 19360
7 Мишалов Вячеслав Дмитриевич Секретарь Днепропетровского городского совета 2017 18000
8 Кравченко Виталий Викторович Производственное подразделение “Вагонное депо Кременчуг” филиала “Южная железная дорога” ПАО “Укрзализныця” 2016 8750
9 Шевченко Дмитрий Игоревич Государственное предприятие “Центр государственного земельного кадастра” 2015 8272
10 Макарец Владислав Сергеевич ведущий специалист 2016 7488
11 Шевчук Олег Васильевич ГП ИТЦ 2016 17

 

В Opendatabot отмечают, что сложность анализа заключается в необходимости указывать количество нематериального актива или его цену. А это означает невозможность точно определить, что декларировалось — количество биткоинов или их стоимость в гривневом эквиваленте. Кроме того, нет закона, который бы регулировал обязанность декларировать биткоины или другие криптовалюты.

Кстати, это по мнению экспертов, потенциально увеличивает риск использования чиновниками криптовалюты в различных коррупционных схемах.

Большая часть криптовалют сосредоточена в руках чиновников Одесской области. На втором месте — нардепы Верховной Рады.

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