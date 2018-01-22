Кто из украинских чиновников владеет биткоинами, и где находятся крупнейшие "залежи" криптовалюты
Как сообщает OpenDataBot, почти 6 десятков чиновников задекларировали разные суммы в криптовалюта. В основном это биткоины, однако встречаются и другие криптовалюта.
Чиновники, которые задекларировали биткоины:
|№
|ФИО
|Место работы
|Год, за который подана декларация
|Количество
|1
|Голубов Дмитрий Иванович
|Верховная Рада Украины
|2015
|4376
|2
|Урбанский Анатолий Игоревич
|Председатель Одесского областного совета 7 созыва
|2017
|4256,3278
|3
|Кривошея Владимир Валентинович
|ТОВ “Стар Шайн Шипинг”
|2016
|3493
|4
|Табунщик Руслан Владимирович
|Одесский областной совет
|2016
|1600
|5
|Волканов Валентин Дмитриевич
|Одесский областной совет
|2016
|1500
|6
|Петруев Дмитрий Николаевич
|Частный предприниматель Депутат Одесского горсовета
|2016
|1318
|7
|Шимон Леонид Геннадиевич
|Одесский областной совет
|2016
|1000
|8
|Ионов Петр Петрович
|Одесский горсовет
|2016
|538
|9
|Привалова Евгения Евгеньевна
|главный специалист отдела взаимодействия с субъектами государственной регистрации и повышения квалификации регистраторов
|2017
|488
|10
|Мушак Олексей Петрович
|Верховная Рада Украины
|2015
|465
|11
|Белоцерковец Дмитрий Александрович
|Верховная Рада Украины
|2015
|398
|12
|Сандул Валентин Анатолиевич
|Служба капитальных вложений регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога"
|2016
|388
|13
|Хенкин Евгений Юрьевич
|Региональный сервисный центр МВД в г. Киеве
|2016
|381
|14
|Михайловский Тимур Олегович
|Новоодесская районная государственная администрация Николаевской области
|2016
|250
|15
|Кузькевич Никита Дмитриевич
|Одесский областной совет
|2016
|121
|16
|Исламова Анна Викторовна
|временно не работаю. Депутат Бучанского городского совета
|2016
|100
|17
|Позднякова Анна Ивановна
|ТОВ “Броклайн”
|2016
|98,874
|18
|Николайчук Роман Петрович
|ДСП “Північна Пуща”
|2016
|50
|19
|Штока Евгений Тимофеевич
|главный государственный ревизор-инспектор
|2016
|25
|20
|Гайдар Мария Егоровна
|Администрация Президента Украины
|2016
|4,73
|21
|Коваль Сергей Николаевич
|главный специалист отдела водных ресурсов и атмосферного воздуха
|2017
|4
|22
|Веклюк Михаил Владимирович
|ГСПЧ-2 Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области
|2016
|4
|23
|Фемич Вера Ивановна
|ГПСЧ-2 Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области
|2016
|4
|24
|Щекочихина Надежда Михайловна
|Исполком Криворожского городского совета
|2016
|2
|25
|Спасененко Кирил Александрович
|23 ГСПЧ Управления ГСЧС Украины в Сумской области
|2016
|0,1
|26
|Горбань Геннадий Валентинович
|Северо-Восточное территориальное управление внутреннего аудита, отдел аудита технического обеспечения
|2016
|0,09
|27
|Яковина Ольга Владимировна
|
Синельниковский горрайонный отдел государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области
|2016
|0,05
|28
|Кочетов Владислав Владимирович
|прокурор отдела работы с кадрами
|2017
|0,04815692
Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты:
|№
|ФИО
|Место работы
|Год, за который подана декларация
|Количество/Стоимость
|Валюта
|1
|Палпатин Дмитрий Викторович
|Общество с ограниченной ответственностью “Палпатин финанс групп”
|2017
|7711
|Bitcoin Cash
|2
|Тягур Василий Михайлович
|Гуманитарно-педагогический колледж Мукачевского государственного университета
|2016
|5400
|Ванкойн
|3
|Кучеренко Виктор Петрович
|Коммунальное учреждение охраны здоровья " Изюмский медицинский колледж
|2016
|17120(EUD)
|Ванкойн
Декларации, в которых упоминаются биткоины (неизвестно, в количественном или гривневом эквиваленте):
|№
|ФИО
|Место работы
|Год, за который подана декларация
|Количество/Стоимость
|1
|Григорьев Денис Станиславович
|директор
|2017
|24300000
|2
|Майзель Сергей Петрович
|Депутат
|2017
|11120000
|3
|Качала Тамара Николаевна
|Руководитель экспертной группы по взаимодействию с институтами Совета Европы и по вопросам международной технической помощи
|2016
|766116(USD)
|4
|Опак Константин Николаевич
|Главный инспектор
|2017
|22508
|5
|Піскунович Виктор Александрович
|Специалист по консульским вопросам и делопроизводству
|2016
|21280
|6
|Качаленко Игорь Владимирович
|Военная часть А4291
|2016
|19360
|7
|Мишалов Вячеслав Дмитриевич
|Секретарь Днепропетровского городского совета
|2017
|18000
|8
|Кравченко Виталий Викторович
|Производственное подразделение “Вагонное депо Кременчуг” филиала “Южная железная дорога” ПАО “Укрзализныця”
|2016
|8750
|9
|Шевченко Дмитрий Игоревич
|Государственное предприятие “Центр государственного земельного кадастра”
|2015
|8272
|10
|Макарец Владислав Сергеевич
|ведущий специалист
|2016
|7488
|11
|Шевчук Олег Васильевич
|ГП ИТЦ
|2016
|17
В Opendatabot отмечают, что сложность анализа заключается в необходимости указывать количество нематериального актива или его цену. А это означает невозможность точно определить, что декларировалось — количество биткоинов или их стоимость в гривневом эквиваленте. Кроме того, нет закона, который бы регулировал обязанность декларировать биткоины или другие криптовалюты.
Кстати, это по мнению экспертов, потенциально увеличивает риск использования чиновниками криптовалюты в различных коррупционных схемах.
Большая часть криптовалют сосредоточена в руках чиновников Одесской области. На втором месте — нардепы Верховной Рады.
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