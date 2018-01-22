22 января, 2018, 20:10

Несмотря на то, что официальный статус криптовалют в Украине пока не определен, ряд чиновников владеет "цифровыми монетами"

Как сообщает OpenDataBot, почти 6 десятков чиновников задекларировали разные суммы в криптовалюта. В основном это биткоины, однако встречаются и другие криптовалюта.

Чиновники, которые задекларировали биткоины:

Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты:

№ ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество/Стоимость Валюта 1 Палпатин Дмитрий Викторович Общество с ограниченной ответственностью “Палпатин финанс групп” 2017 7711 Bitcoin Cash 2 Тягур Василий Михайлович Гуманитарно-педагогический колледж Мукачевского государственного университета 2016 5400 Ванкойн 3 Кучеренко Виктор Петрович Коммунальное учреждение охраны здоровья " Изюмский медицинский колледж 2016 17120(EUD) Ванкойн

Декларации, в которых упоминаются биткоины (неизвестно, в количественном или гривневом эквиваленте):

В Opendatabot отмечают, что сложность анализа заключается в необходимости указывать количество нематериального актива или его цену. А это означает невозможность точно определить, что декларировалось — количество биткоинов или их стоимость в гривневом эквиваленте. Кроме того, нет закона, который бы регулировал обязанность декларировать биткоины или другие криптовалюты.

Кстати, это по мнению экспертов, потенциально увеличивает риск использования чиновниками криптовалюты в различных коррупционных схемах.

Большая часть криптовалют сосредоточена в руках чиновников Одесской области. На втором месте — нардепы Верховной Рады.

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