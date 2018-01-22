Хакеры взломали страницу президента Болгарии в Facebook и кое-что запостили

22 января, 2018, 08:16

21 января на странице президента Болгарии Румена Радева в соцсети Facebook появилась статья на турецком языке с соответствующей электронной ссылкой на турецкий сайт, который занимается кредитованием

Об этом сообщает Newscafe.

После появления статьи пользователи предупредили о том, что, вероятнее всего, страница была взломана хакерами, и посоветовали не открывать ссылку на статью, так как она может содержать вирусы.

Информацию о взломе страницы впоследствии подтвердили в пресс-службе болгарского президента.

Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по данному факту.