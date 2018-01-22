Какая партия получит большее финансирование из бюджета. Данные НАПК

22 января, 2018, 18:30

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 500 тысяч гривен на финансирование деятельности 6 политических партий на 2018 год

Об этом говорится на сайте НАПК.

По решению НАПК, финансирование получат только те политические партии, которые во время выборов народных депутатов 2014 года получили не менее пяти процентов действительных голосов избирателей.

В результате средства на финансирование уставной деятельности получат:

политическая партия "Народный фронт" в сумме 132 080,301 тыс. грн;

политическая партия "Блок Петра Порошенко" - 130 184,854 тыс. грн;

политическая партия "Объединение "Самопомич" - 65 462,270 тыс. грн;

политическая партия "Оппозиционный блок" – 56 262,418 тыс. грн;

политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко" - 44 427,431 тыс. грн;

политическая партия "ВО "Батькивщина" - 33 886,896 тыс. грн.

Всего на финансирование 6 политических партий из бюджета потратят 513,7 тысяч гривен, которые политические партии будут получать ежеквартально в течение года.

Сообщается, что "Самопомич" дополнительно получит 51,36 тысячи гривен (10 %) государственного финансирования за то, что количество представителей одного пола не превышает двух третей от общего количества народных депутатов Украины, избранных от этой политической партии.

По закону "О политических партиях в Украине" объем государственного финансирования уставной деятельности политических партий составляет две сотых размера минимальной заработной платы, умноженных на количество избирателей, которые отдали свой голос за эту партию.