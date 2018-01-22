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Как будет выглядеть обычный день человека через 20 лет. Прогнозы экспертов Microsoft на 2038

Президент Microsoft Брэд Смит и вице-президент компании по ИИ Гарри Шум выпустили книгу об искусственном интеллекте, и на основе их прогнозов специалисты смоделировали день обычного человека через 20 лет

Об этом сообщает Business Insider.

Смит и Шум верят, что конечная форма эволюции искусственного интеллекта - это персональный ИИ-помощник каждого человека. Он будет постоянно сопровождать хозяина. Эта электронная сущность станет неотъемлемой частью человека.

Стандартный день в 2038 году начинаться с того, что, пока человек спит, его ИИ-ассистент изучает расписание хозяина на будущий день и раздает команды всем умным домашним устройствам: кипятит воду в чайнике, включает кофеварку и тостер.

Помощник будит человека в наиболее подходящий для этого момент, предварительно подробно изучив циклы сна хозяина. После того, как пользователь встал с кровати, ему будут зачитываться новости и сводки активности в соцсетях - все это ИИ подберет сам, анализируя интересы, расписание и контакты человека.

Ассистент будет напоминать о предстоящих встречах, погоде и запланированных событиях. При этом система даст рекомендации, как одеться по погоде и когда нужно выходить из дома, чтобы не попасть в пробки.

С таким ИИ люди перестанут забывать про дни рождения друзей и родственников, потому что помощник имеет доступ к их страницам в социальных сетях. При необходимости он закажет доставку подарков и цветов или забронирует для вас столик в ресторане.

Выйдя из дома, человек из будущего прямо в салоне своего беспилотного автомобиля сможет подключиться к деловой видеоконференции, в которой принимают участие люди из разных стран.

Очки дополненной реальности позволят каждому находиться в общей виртуальной переговорной. Все будут говорить на разных языках, но переводчик не будет нужен, потому что перевод будет автоматически встраиваться в разговор. Когда общение закончится, ИИ-секретарь подготовит его резюме.

Пока беспилотный автомобиль везет человека в офис, пассажир может работать над презентацией, или же с другими документами. Работа идет на мультимедийном хабе прямо в автомобиле, а ИИ ищет информацию и дает советы, близкие к теме, на которой фокусируется его хозяин.

В течение дня ИИ разбирает почту, на незначительные письма отвечает сам, другие классифицирует. Пока человек работает, его помощник изучает состояние его здоровья, измеряя все важнейшие показатели. Если что-то отклоняется от нормы, ИИ дает совет или связывает с лечащим врачом для консультации.

Врачу тоже помогает ИИ. На основе информации о тысячах подобных случаев система даст рекомендацию: госпитализация или удаленное лечение.

К вечеру дрон доставит все необходимые лекарства, которые прописал врач в ходе консультации. В процессе домашнего лечения за пациентом удаленно наблюдает врач. Если показатели улучшаются, то все идет по плану и человек успешно заканчивает лечение. В противном случае врач и ИИ разрабатывают другой план.

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