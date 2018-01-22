Генштаб Британии требует увеличить финансирование из-за российской угрозы
Об этом в ходе предстоящего выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в понедельник заявит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает BBC.
Речь, одобренная министром обороны Гевином Уильямсоном, прозвучит на фоне разговоров о возможных сокращениях расходов в оборонном секторе. Картер скажет, что способность британской армии реагировать на угрозы "будет разрушена, если мы не будем идти в ногу с противниками".
Генерал Картер расскажет о новых возможностях кибербезопасности в России. В прошлом году российская армия провела масштабные военные учения, включая симулирование атак по всей Северной Европе - от Калининграда до Литвы.
Генерал Картер также будет говорить о возможности российской армии осуществлять удары ракетами большой дальности. В частности, такие возможности РФ уже продемонстрировала в Сирии.
Он добавит, что Россия строит все более агрессивные экспедиционные силы, которые уже могут похвастаться возможностями, которые британская армия еще должна догнать.
Потенциальные военные угрозы для Великобритании "теперь находятся на пороге Европы", скажет генерал Картер.
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