Экс-футболист "Динамо" забил очередной гол в Бельгии

22 января, 2018, 11:50

Бывший форвард киевского "Динамо" Роман Яремчук продолжает забивать за "Гент" в чемпионате Бельгии

В 22 туре чемпионата Бельгии Яремчук отличился на 63-й минуте и помог "Генту" победить "Локерен" со счетом 3:0. Еще после одного удара украинца, на 45-й минуте, футболист "Локерена" Яков Филипович срезал мяч в собственные ворота.

Всего в нынешнем сезоне на счету Ярмечука 15 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи.

"Гент" занимает в турнирной таблице 4 место и отстает от лидера - "Брюгге" - на 19 очков.

22-летний Яремчук перешел к "Генту" с "Динамо" летом прошлого года за 2 млн евро.

В декабре украинский форвард на последних секундах матча принес "Генту" победу над "Шарлеруа".

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