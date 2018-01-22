Более 120 человек заболели корью в Киеве, из них 86 - дети
Об этом заявил директор госучреждения "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак в эфире "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что сейчас ситуация такая, что каждый день в Украине появляются четверо, пятеро и даже шестеро людей, заболевших корью.
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"По состоянию на сегодняшнее утро у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 - дети. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки и информация о прививках", - отметил Чумак.
По его словам, в десяти из этих людей были нарушены сроки проведения вакцинации согласно календарю прививок.
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Чумак добавил, что сейчас вакцина в Киеве, также производится ее перераспределение из других регионов. На сегодня о карантине говорить рано.
- Отметим, прошлый вспышка кори в Украине состоялся в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
- 11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок. 17 января зафиксировали еще одну смерть - умерла взрослый человек.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
- В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- В течение 2018 года уже два человека умерли от кори в Украине.
- По данным главы Минздрава Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
- Супрун также заявила, что Минздрав хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации.
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