Более 120 человек заболели корью в Киеве, из них 86 - дети

22 января, 2018, 11:20

По состоянию на 22 января в столице Украины зафиксировали 121 случай заболевания корью, большинство заболевших - дети

Об этом заявил директор госучреждения "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак в эфире "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что сейчас ситуация такая, что каждый день в Украине появляются четверо, пятеро и даже шестеро людей, заболевших корью.

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"По состоянию на сегодняшнее утро у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 - дети. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки и информация о прививках", - отметил Чумак.

По его словам, в десяти из этих людей были нарушены сроки проведения вакцинации согласно календарю прививок.

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Чумак добавил, что сейчас вакцина в Киеве, также производится ее перераспределение из других регионов. На сегодня о карантине говорить рано.