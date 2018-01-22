Без кассиров и охранников: Amazon откроет автоматизированный супермаркет
22 января, 2018, 11:17
Компания Amazon.com откроет полностью автоматизированный магазин, в котором не будет ни касс, ни работников
Об этом пишет Reuters.
Вместо людей, за посетителями будет следить камера и специальные датчики. Они будут распознавать товар, который человек берет с полки, а также тот товар, который она кладет обратно.
Продукты, которые покупатель выбрал окончательно, программа будет добавлять в виртуальную корзину на его аккаунт. Для того, чтобы иметь эту корзину, нужно скачать специальное приложение на смартфон.
Рассчитываться здесь можно будет банковскими картами, самостоятельно сканируя код товара. Супермаркет год тестировали, и уже 23 января откроют его в Сиэтле, США, под вывеской Amazon Go.
- Напомним, в магазинах торговых сетей Walmart и Kroger покупатели смогут самостоятельно сканировать штрих-коды товаров с помощью мобильных приложений и оплачивать покупки в одно касание.
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