Без кассиров и охранников: Amazon откроет автоматизированный супермаркет

22 января, 2018, 11:17

Компания Amazon.com откроет полностью автоматизированный магазин, в котором не будет ни касс, ни работников

Об этом пишет Reuters.

Вместо людей, за посетителями будет следить камера и специальные датчики. Они будут распознавать товар, который человек берет с полки, а также тот товар, который она кладет обратно.

Продукты, которые покупатель выбрал окончательно, программа будет добавлять в виртуальную корзину на его аккаунт. Для того, чтобы иметь эту корзину, нужно скачать специальное приложение на смартфон.

Рассчитываться здесь можно будет банковскими картами, самостоятельно сканируя код товара. Супермаркет год тестировали, и уже 23 января откроют его в Сиэтле, США, под вывеской Amazon Go.