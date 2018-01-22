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Аннексии Крыма и агрессии против Украины недостаточно для исключения России из Совета Европы, - генсек СЕ

Европейские международные учреждения могу исключить из своих рядов страну-члена только при возобновлении ею смертной казни и рабства, применения пыток и выполнения внесудебного наказания

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает "Европейская правда".

По словам генсека, в уставных документах Совета Европы определены 4 принципа, от которых страна-член не может отказаться, если хочет и дальше находиться в составе международных европейских учреждений. Среди них - запрет смертной казни и пыток, принудительный труд или рабство, а также внесудебное наказание.

"Это – наиболее фундаментальные ценности. Они определяют душу Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. По этому вопросу не может быть уступок", - подчеркнул Ягланд.

Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого влияния.

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Также Ягланд заявил, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году. Для этого придется отменить санкции, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а впоследствии – за агрессию против Донбасса.

В результате Россия в последние годы не подает списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. В Москве настаивают, что условием их возврата должна быть ликвидация инструмента санкций в ПАСЕ.

Между тем, заявление генсека Турбйорна Ягланда уже прокомментировала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбасса Ирина Геращенко. Она заявила, что Россия нарушает 4 статью Европейской конвенции своим поведением на оккупированных территориях.

"И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви-моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайск, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь. Что украинских заложников пытают, что военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцив, и Чийгоз, и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клых , Карпюк, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах ", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Также она добавила, что миссия Украины заключается в напоминании об ужасной ситуации на оккупированных территориях, несмотря на стремление европейцев закрыть глаза на "очевидные вещи".

 

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