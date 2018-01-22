Аннексии Крыма и агрессии против Украины недостаточно для исключения России из Совета Европы, - генсек СЕ
Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает "Европейская правда".
По словам генсека, в уставных документах Совета Европы определены 4 принципа, от которых страна-член не может отказаться, если хочет и дальше находиться в составе международных европейских учреждений. Среди них - запрет смертной казни и пыток, принудительный труд или рабство, а также внесудебное наказание.
"Это – наиболее фундаментальные ценности. Они определяют душу Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. По этому вопросу не может быть уступок", - подчеркнул Ягланд.
Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого влияния.
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Также Ягланд заявил, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году. Для этого придется отменить санкции, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а впоследствии – за агрессию против Донбасса.
В результате Россия в последние годы не подает списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. В Москве настаивают, что условием их возврата должна быть ликвидация инструмента санкций в ПАСЕ.
Между тем, заявление генсека Турбйорна Ягланда уже прокомментировала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбасса Ирина Геращенко. Она заявила, что Россия нарушает 4 статью Европейской конвенции своим поведением на оккупированных территориях.
"И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви-моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайск, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь. Что украинских заложников пытают, что военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцив, и Чийгоз, и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клых , Карпюк, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах ", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Также она добавила, что миссия Украины заключается в напоминании об ужасной ситуации на оккупированных территориях, несмотря на стремление европейцев закрыть глаза на "очевидные вещи".
- Летом Россия приостановила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно внесения их в бюджет Совета Европы на 2018 год будет зависеть от того, получит ли российская делегация полноценное участие в работе ПАСЕ.
- В ноябре 2017 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отверг предложение разделить между всеми членами взнос России в бюджет организации, чтобы остановить процесс безусловного возвращения россиян в ПАСЕ.
- Ранее глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Ягланд пытается шантажом заставить европейских депутатов вернуть представителей России в сессионный зал ПАСЕ.
- А постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что генсек Совета Европы пытается любыми правдами и неправдами сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ даже ценой разрушения ценностей, принципов и механизмов влияния СЕ.
- Ранее интересы России защищал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Но впоследствии его полеты в Сирию на российских самолетах спровоцировали большой скандал, и он был вынужден уйти в отставку.
- На замену Аграмунт был избран новый президент ПАСЕ. Им стал представитель Италии Микеле Николетти. В своем первом выступлении он заявил, что "расстроен" отсутствием россиян в учреждении.
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