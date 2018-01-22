Американская компания запустила ракету, частично напечатанную на 3D-принтере

22 января, 2018, 23:48

Американская частная космическая компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии

Об этом сообщает The Verge.

Значительная часть компонентов ракеты напечатана на 3D-принтере.

Ракета Electron доставила на орбиту три спутника. Ракета весит всего 10 тонн. Она способна выводить на низкие солнечно-синхронные орбиты полезную нагрузку до 150 кг.

Важной особенностью являются двигатели ракеты собственной разработки, электрический насос топлива и окислителя, а также широкое применение 3D-печати.

Один из спутников, которые вывела на орбиту ракета-носитель Electron, предназначенный для компании Planet Lab, снимает Землю из космоса. Другие два спутника были выведены на орбиту для компании Spire, которая занимается сбором данных из космоса для отслеживания движения кораблей и прогноза погоды.