9 украинцев погибли из-за теракта в отеле Кабула, - МВД Афганистана
Об этом изданию "Радио Свобода" заявил заместитель секретаря Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими.
"14 иностранцев погибли, в частности, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Греции и девять граждан Украины. Личности еще трех других пока неизвестны. Вскоре мы их идентифицируем", - подчеркнул он.
Отметим, ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.
Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 года на него напали террористы-смертники, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, включая всех 9 нападавших. Ответственность тогда взяла на себя группировка "Талибан".
- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- Тем временем из отеля было спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018