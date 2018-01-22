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9 украинцев погибли из-за теракта в отеле Кабула, - МВД Афганистана


фото: REUTERS
В МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле в столице страны

Об этом изданию "Радио Свобода" заявил заместитель секретаря Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими.

"14 иностранцев погибли, в частности, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Греции и девять граждан Украины. Личности еще трех других пока неизвестны. Вскоре мы их идентифицируем", - подчеркнул он.

Отметим, ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.

Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 года на него напали террористы-смертники, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, включая всех 9 нападавших. Ответственность тогда взяла на себя группировка "Талибан".

  • Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
  • Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
  • Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
  • Тем временем из отеля было спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта.
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