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10 украинских экостартапов получили гранты на 400 тысяч евро

10 украинских стартапов получили гранты от Европейского банка реконструкции и развития на 400 тысяч евро

Об этом говорится на странице Greencubator.

Десять украинских компаний получили по 40 000 евро на развитие климатических инноваций от ЕС и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Было приятно видеть энтузиастов, которые стоят за этими замечательными изобретениями (от зарядных устройств для электромобилей и когенерационных установок до различного программного обеспечения)", - говорится в сообщении советника ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.

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  • Гранты на развитие своих экологических проектов получат компании:
  • Автоэнтерпрайз (Харьков) – устройство для скоростной зарядки электромобилей;
  • ДС Электроникс (Киев) – сертификация «умного» термостата;
  • Экопрод (Волноваха) – разработка микробиологических примесей, позволяющих увеличить эффективность биогазовых установок;
  • Научно-производственная фирма ЗОНД (Ивано-Франковск) – прибор для измерения теплотворной способности природного газа;
  • Прана Платинум (Львов) – новое поколение децентрализованных вентиляционных систем с рекуперацией тепла с «облачным» управления;
  • Ротор-Сумы (Сумы) – микро-когенерационная установка на основе двигателя Стирлинга;
  • SolarGaps (Киев) – программное обеспечение для автоматизации систем жалюзи с солнечными элементами;
  • Первая Национальная Сеть Электрозаправочных Комплексов «Тока» (Киев) – сертификация «умных» электрозарядних станций с поддержкой межсетевого взаимодействия;
  • xBeam 3D / НПО «Красная волна» (Киев) – разработка программного обеспечения для 3D печати титаном и другими металлами;
  • Юнаско-Украина (Киев) – совершенствование технологии изготовления электродов суперконденсаторов с использованием воды как растворителя.

Сообщается, что победители используют Климатические Инновационные Ваучеры на дальнейшее усовершенствование своих технологических решений для сокращения выбросов парниковых газов, ресурсоэффективности и энергоэффективности.

Справка: Проект "Климатические Инновационные Ваучеры" основан Банком реконструкции и развития. Первое этот проект запустили в Украине, где его воплощает украинская организация "Гринкубатор", способствующая инновациям в сфере климатических технологий и развития зеленой экономики в Украине.

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