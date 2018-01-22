10 украинских экостартапов получили гранты на 400 тысяч евро
Об этом говорится на странице Greencubator.
Десять украинских компаний получили по 40 000 евро на развитие климатических инноваций от ЕС и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Было приятно видеть энтузиастов, которые стоят за этими замечательными изобретениями (от зарядных устройств для электромобилей и когенерационных установок до различного программного обеспечения)", - говорится в сообщении советника ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.
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- Гранты на развитие своих экологических проектов получат компании:
- Автоэнтерпрайз (Харьков) – устройство для скоростной зарядки электромобилей;
- ДС Электроникс (Киев) – сертификация «умного» термостата;
- Экопрод (Волноваха) – разработка микробиологических примесей, позволяющих увеличить эффективность биогазовых установок;
- Научно-производственная фирма ЗОНД (Ивано-Франковск) – прибор для измерения теплотворной способности природного газа;
- Прана Платинум (Львов) – новое поколение децентрализованных вентиляционных систем с рекуперацией тепла с «облачным» управления;
- Ротор-Сумы (Сумы) – микро-когенерационная установка на основе двигателя Стирлинга;
- SolarGaps (Киев) – программное обеспечение для автоматизации систем жалюзи с солнечными элементами;
- Первая Национальная Сеть Электрозаправочных Комплексов «Тока» (Киев) – сертификация «умных» электрозарядних станций с поддержкой межсетевого взаимодействия;
- xBeam 3D / НПО «Красная волна» (Киев) – разработка программного обеспечения для 3D печати титаном и другими металлами;
- Юнаско-Украина (Киев) – совершенствование технологии изготовления электродов суперконденсаторов с использованием воды как растворителя.
Сообщается, что победители используют Климатические Инновационные Ваучеры на дальнейшее усовершенствование своих технологических решений для сокращения выбросов парниковых газов, ресурсоэффективности и энергоэффективности.
Справка: Проект "Климатические Инновационные Ваучеры" основан Банком реконструкции и развития. Первое этот проект запустили в Украине, где его воплощает украинская организация "Гринкубатор", способствующая инновациям в сфере климатических технологий и развития зеленой экономики в Украине.
- В сентябре 6 украинских старпапов получили 160 тыс. евро от Европейского банка реконструкции и развития в рамках программы поддержки климатических инноваций.
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