Визит Трампа в Давос оказался под вопросом из-за "шатдаун" в США
Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, сообщает Reuters.
Также в Давос могут не поехать некоторые члены американского правительства.
Кроме того, служба Белого дома по связям с общественностью больше не отвечает на звонки граждан: теперь там включен автоответчик, в сообщении которого вина за "шатдаун" возложена на демократов.
Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.
Республиканцы и демократы не достигли согласия по ключевым вопросам. В частности, демократы потребовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году. Речь идет и о DACA - программе, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, которые приехали в США в несовершеннолетнем возрасте.
Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может угрожать миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.
Вместе с тем, работу продолжат госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.
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