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Во время нападения на отель в Кабуле убиты 9 украинцев, - СМИ


фото: abc.net.au
В нападении на отель Intercontinental в Кабуле (Афганистан) погибли 14 иностранцев, 9 из них - украинцы

Об этом сообщает BBC со ссылкой на афганскую полицию.

Среди погибших также один гражданин Греции, один - Казахстана, один немец, а также еще 2 человек, гражданство которых пока не идентифицировали. Еще четверо погибших были гражданами Афганистана.

Еще 10 человек в результате нападения получили ранения, среди них - 4 гражданских. Есть ли среди них украинцы - пока неизвестно.

Несколько погибших были сотрудниками афганского авиаперевозчика - Kam Air, однако сколько именно - неизвестно. Компания ранее заявляла, что не имеет информации о 14 своих работников.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан", которое уже пыталось атаковать этот же отель в 2011 году. В заявлении "Талибана" говорится, что его нападающие "убили десятки иностранных захватчиков и их марионеток".

Как отмечает один из очевидцев теракта, на которого ссылается радиостанция, террористы, которые были "стильно одетые", сначала наведались в ресторан, который действует при отеле, а уже потом начали искать иностранцев и подняли стрельбу.

Осада отеля длилась около 12 часов. Освободить отель удалось в воскресенье утром.

Афганские силы спецназначения ночью высадились с вертолетов на крышу отеля. В министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что афганский спецназ работал совместно с западными силами безопасности.

Все нападавшие - их было трое - были убиты. Более 160 человек - гостей и персонала отеля - спасены.

Отель Intercontinental в Кабуле находится в государственной собственности и не является частью глобальной сети отелей с таким же названием. Его часто используют как место для проведения свадеб, конференций и политических собраний.

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