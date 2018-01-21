В воскресенье в Украине - мокрый снег и гололед

21 января, 2018, 10:04

В воскресенье, 21 января, на большей части Украины ожидается сильный мокрый снег и дождь, на дорогах - гололед

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погодные условия ухудшатся в западных, южных и восточных областях, а также на территории Днепропетровской области.

В Полтавской и Кировоградской областях пройдет умеренный снег, температура ночью -4, -9, днем 0, -5 градусов, на Закарпатье - около нуля.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий. Ожидается, что высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью от -4 до - 6, днем от 0 до - 2.