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В Украине запретили устанавливать общедомовые счетчики газа без согласия жильцов

В Украине вступил в силу закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа, которым предусмотрен запрет на установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

19 января 2018 года закон опубликован в газете Голос Украины. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Закон направлен на улучшение коммерческого учета природного газа и повышение уровня защиты прав потребителей.

Верховная Рада 21 декабря 2017 года приняла закон о внесении изменений к Закону Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Закон запрещает операторам газораспределительных сетей прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае отказа совладельцев устанавливать общедомовой счетчик газа.

Предусматривается возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией расходов.

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